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«Ближе к зиме можно будет говорить что-то конкретное». Олег Шатов — о Жерсоне в «Зените»

«Ближе к зиме можно будет говорить что-то конкретное». Олег Шатов — о Жерсоне в «Зените»
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Бывший российский футболист Олег Шатов оценил высказался об игре бразильского новичка санкт-петербургского «Зенита» Жерсона. Отметим, что Шатов в своё время сам играл за сине-бело-голубых.

«Трансфер Жерсона пока трудно оценить. Но уже по первым матчам видно, что он квалифицированный футболист. Наверное, ближе к зиме, зимним сборам можно будет говорить что-то более конкретное. Но по первому касанию, по мысли и исполнительскому мастерству видно, что приехал футболист очень высокого уровня», — приводит слова Шатова Legalbet.

Жерсон дебютировал за «Зенит» в матче 1-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (2:1). Он вышел на замену во втором тайме. Ранее Жерсон выступал за бразильский «Фламенго», французский «Марсель», итальянские «Фиорентину» и «Рому», а также за бразильский «Флуминенсе».

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