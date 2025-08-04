«Ближе к зиме можно будет говорить что-то конкретное». Олег Шатов — о Жерсоне в «Зените»

Бывший российский футболист Олег Шатов оценил высказался об игре бразильского новичка санкт-петербургского «Зенита» Жерсона. Отметим, что Шатов в своё время сам играл за сине-бело-голубых.

«Трансфер Жерсона пока трудно оценить. Но уже по первым матчам видно, что он квалифицированный футболист. Наверное, ближе к зиме, зимним сборам можно будет говорить что-то более конкретное. Но по первому касанию, по мысли и исполнительскому мастерству видно, что приехал футболист очень высокого уровня», — приводит слова Шатова Legalbet.

Жерсон дебютировал за «Зенит» в матче 1-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (2:1). Он вышел на замену во втором тайме. Ранее Жерсон выступал за бразильский «Фламенго», французский «Марсель», итальянские «Фиорентину» и «Рому», а также за бразильский «Флуминенсе».