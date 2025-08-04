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Грузинский новичок «Пари НН»: пример Кварацхелии вдохновляет и мотивирует

Грузинский новичок «Пари НН»: пример Кварацхелии вдохновляет и мотивирует
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Вингер молодёжной сборной Грузии Вахо Бедошвили прокомментировал свой переход в «Пари Нижний Новгород». Ранее футболист выступал за тбилисский клуб «Орби».

«Рад, что подписал контракт с «Пари НН». Большую роль сыграл фактор главного тренера. Алексей Шпилевский прошёл через систему «Ред Булл», он умеет работать с молодыми футболистами. В РПЛ выступали много игроков из Грузии. Последний пример перед глазами — Хвича Кварацхелия. Он круто проявил себя в РПЛ, а затем сделал шаг в мировой футбол, заиграл в «Наполи», «ПСЖ», стал победителем Лиги чемпионов. Его пример вдохновляет и мотивирует. Показывает, что, если выбрать такой путь, всё возможно», — приводит слова Бедошвили пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Бедошвили — воспитанник тбилисского «Динамо». Также футболист выступал за «Гареджи» на правах аренды. В Эровнули Лиге (высший дивизион Грузии) он провёл 18 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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