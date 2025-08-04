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«Ливерпуль» объявил о подписании Уилла Райта

«Ливерпуль» объявил о подписании Уилла Райта
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Футбольный клуб «Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил о подписании нападающего Уилла Райта из «Солфорд Сити». Срок контракта и финансовые детали сделки не разглашаются.

Фото: ФК Ливерпуль

Сообщается, что Райт начнёт свой путь в мерсисайдском клубе с игры за молодёжную команду.

Стоит отметить, что Уиллу Райту 17 лет, он выступает на позиции центрального нападающего. Рост футболиста — 190 см. Он дебютировал на взрослом уровне за «Солфорд» в сезоне-2024/2025. Ранее он выступал за молодёжку и юношеские команды «Солфорда».

В минувшем сезоне «Ливерпуль» стал чемпионом английской Премьер-лиги, опередив ближайшего преследователя («Арсенал») на 10 очков.

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