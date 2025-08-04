«Всему есть предел». Дмитрий Сычёв сообщил, что покинет пост президента «Иртыша»

Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Спартака», а также сборной России Дмитрий Сычёв сообщил, что вскоре покинет пост президента футбольного клуба «Иртыш» из Омска.

«Ну что, всему есть предел. Мои последние 14 дней в Омске», — написал Сычёв на своей странице в социальной сети.

Сычёв — уроженец Омска. За свою профессиональную карьеру он играл за такие клубы, как «Марсель», «Локомотив», «Спартак» и минское «Динамо». Ранее президентом «Иртыша» был и Евгений Сычёв, отец Дмитрия.

Напомним, «Иртыш» выступает в Леон Второй лиге А. В первых трёх матчах чемпионата в подгруппе «Серебро» команда набрала семь очков. «Иртыш» располагается на второй строчке в турнирной таблице.