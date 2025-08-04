«Все ждут зрелищности». Смольников — о дорогостоящих трансферах «Спартака» и «Зенита»

Бывший футболист ряда российский клубов Игорь Смольников прокомментировал дорогие летние трансферы санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака». Самым дорогим новичком красно-белых в летнее трансферное окно стал полузащитник Жедсон, у сине-бело-голубых — хавбек Жерсон.

«Интересно, как эти дорогостоящие ребята [Жерсон, Жедсон] вольются в РПЛ. В любом случае нужно время, чтобы они показали свой уровень. Не знаю, насколько актуально сейчас такие сделки проводить, но иностранцы должны быть сильного уровня. Все ждут зрелищности, конкуренции в чемпионате. Молодым будет с кого пример брать. Но для оценки нужно время», — приводит слова Смольникова Legalbet.

Напомним, после трёх туров Мир РПЛ сезона-2025/2026 первое место в турнирной таблице занимает «Локомотив», набравший девять очков. «Спартак» располагается на 11-м месте (четыре очка), а «Зенит» — на шестом (пять очков).