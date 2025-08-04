Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Все ждут зрелищности». Смольников — о дорогостоящих трансферах «Спартака» и «Зенита»

«Все ждут зрелищности». Смольников — о дорогостоящих трансферах «Спартака» и «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист ряда российский клубов Игорь Смольников прокомментировал дорогие летние трансферы санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака». Самым дорогим новичком красно-белых в летнее трансферное окно стал полузащитник Жедсон, у сине-бело-голубых — хавбек Жерсон.

«Интересно, как эти дорогостоящие ребята [Жерсон, Жедсон] вольются в РПЛ. В любом случае нужно время, чтобы они показали свой уровень. Не знаю, насколько актуально сейчас такие сделки проводить, но иностранцы должны быть сильного уровня. Все ждут зрелищности, конкуренции в чемпионате. Молодым будет с кого пример брать. Но для оценки нужно время», — приводит слова Смольникова Legalbet.

Напомним, после трёх туров Мир РПЛ сезона-2025/2026 первое место в турнирной таблице занимает «Локомотив», набравший девять очков. «Спартак» располагается на 11-м месте (четыре очка), а «Зенит» — на шестом (пять очков).

Материалы по теме
Эдуард Мор: «Спартак» играет нервно, ничья с «Акроном» по делу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android