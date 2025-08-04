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Появились новые подробности перехода Тимоти Веа из «Ювентуса» в «Марсель»

Появились новые подробности перехода Тимоти Веа из «Ювентуса» в «Марсель»
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Нападающий «Ювентуса» Тимоти Веа всё ближе к трансферу в «Марсель». По последним данным Footmercato, футболист уже прекратил тренировки с туринским клубом. В данный момент Веа готовится к перелёту во Францию.

Как и сообщалось ранее, сделка полностью согласована на клубном уровне. Игрок сборной США будет выступать за провансальцев в аренде до конца этого сезона, после чего французский клуб будет обязан выкупить футболиста за € 14+3 млн.

В прошедшем сезоне Тимоти Веа провёл 42 матча за туринский «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.

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