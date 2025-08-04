Гришин — о ЦСКА: дорогого стоит сыграть в Петербурге вничью с лидером нашего чемпионата

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал итоги матча армейской команды с «Зенитом». Игра проходила 3 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Команды сыграли вничью (1:1).

«Ничья — закономерный результат, потому что моменты были и у ЦСКА, и у «Зенита». Но игроки армейцев — молодцы, дорогого стоит сыграть в Петербурге вничью с лидером нашего чемпионата. Ребят нужно похвалить.

Но единственный минус — обеим командам не нужна была ничья, она в пользу соперников. Игра удалась, было приятно смотреть этот матч. При этом был чистый пенальти — все эксперты признали, что Круговой ударил по ноге Мантуана. Это не его вина — он боролся и хотел отнять мяч, но так бывает», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.