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Гришин — о ЦСКА: дорогого стоит сыграть в Петербурге вничью с лидером нашего чемпионата

Гришин — о ЦСКА: дорогого стоит сыграть в Петербурге вничью с лидером нашего чемпионата
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал итоги матча армейской команды с «Зенитом». Игра проходила 3 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Команды сыграли вничью (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

«Ничья — закономерный результат, потому что моменты были и у ЦСКА, и у «Зенита». Но игроки армейцев — молодцы, дорогого стоит сыграть в Петербурге вничью с лидером нашего чемпионата. Ребят нужно похвалить.

Но единственный минус — обеим командам не нужна была ничья, она в пользу соперников. Игра удалась, было приятно смотреть этот матч. При этом был чистый пенальти — все эксперты признали, что Круговой ударил по ноге Мантуана. Это не его вина — он боролся и хотел отнять мяч, но так бывает», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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