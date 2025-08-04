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Александр Мостовой отказался включать Вендела в число лучших легионеров в истории РПЛ

Александр Мостовой отказался включать Вендела в число лучших легионеров в истории РПЛ
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Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался об уровне хавбека «Зенита» Вендела. Мостовой отметил, что одним из лучших легионеров в истории Мир РПЛ бразилец не является.

«Я бы не стал говорить, что Вендел входит в число лучших легионеров в истории российского футбола. Но он, однозначно, один из лучших футболистов РПЛ последних лет. Мне кажется, было много более ярких иностранных игроков. Хотя мне, честно говоря, трудно сравнивать. Я же в чемпионате России и не играл, по сути, только при Союзе ещё. Очень удивляюсь всегда, когда мне ставят какие-то сравнения с теми, кто сейчас играет и кто раньше. Я играл с Зиданом и с Фигу, а сейчас просят сравнивать тех, кто нигде в Европе не выступал толком. Не понимаю, как я могу это делать», — приводит слова Мостового Legalbet.

Напомним, Вендел пропустил два стартовых матча «Зенита» в чемпионате России. В 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (2:1) и в 3-м туре РПЛ с ЦСКА бразилец выходил на поле с первых минут. Ранее сине-бело-голубые согласовали трансфер Вендела в «Ботафого» за € 20 млн, но сделка была отменена.

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