Александр Гришин: Лукин достойно заменил Рошу в матче с «Зенитом»
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался по итогам матча 3-го тура Мир РПЛ между армейцами и «Зенитом» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33' 1:1 Соболев – 76'
«Что касается обоймы ЦСКА, по себе скажу: лучше, когда команда выступает одним составом. Челестини делает всё правильно. Ничего страшного, что ребята играют по 90 минут. Сыгранность — не последнее дело в футболе. Чем чаще ЦСКА будет выходить одним составом, тем лучше. Мне кажется, что Роша — большая потеря для армейцев. Это основополагающий игрок в центре обороны.
Но есть Лукин и Абдулкадыров, которые должны заменить бразильца. В матче с «Зенитом» оборона ЦСКА сыграла хорошо, а Матвей достойно заменил Рошу», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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