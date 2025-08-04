Александр Гришин: Лукин достойно заменил Рошу в матче с «Зенитом»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался по итогам матча 3-го тура Мир РПЛ между армейцами и «Зенитом» (1:1).

«Что касается обоймы ЦСКА, по себе скажу: лучше, когда команда выступает одним составом. Челестини делает всё правильно. Ничего страшного, что ребята играют по 90 минут. Сыгранность — не последнее дело в футболе. Чем чаще ЦСКА будет выходить одним составом, тем лучше. Мне кажется, что Роша — большая потеря для армейцев. Это основополагающий игрок в центре обороны.

Но есть Лукин и Абдулкадыров, которые должны заменить бразильца. В матче с «Зенитом» оборона ЦСКА сыграла хорошо, а Матвей достойно заменил Рошу», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.