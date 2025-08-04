«Команда ещё создаётся, нужно время». Юрий Сёмин — о «Зените» на старте сезона РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива», киевского «Динамо» и «Ростова» Юрий Сёмин высказался о старте сезона в исполнении санкт-петербургского «Зенита». После трёх туров чемпионата России сине-бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав пять очков.

«Зенит», конечно, обладает игроками высокого уровня, но, видимо, ещё нужно какое-то время, чтобы они превратились в единый механизм. Видно, что команда ещё создаётся и что она интересна своим болельщикам», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые встретятся с грозненским «Ахматом» на выезде. Игра пройдёт 9 августа. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:30 мск.