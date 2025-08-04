Защитник «Ливерпуля» ван Дейк: мы никогда не забудем Диогу Жоту

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о возвращении команды на «Энфилд» впервые после гибели своего одноклубника Диогу Жоты и его брата Андре Силвы. Мерсисайдцы сегодня сыграют в двух контрольных матчах с «Атлетиком».

«В первую очередь хочу сказать, что буду рад снова всех видеть на «Энфилде». Прошло некоторое время, но играть на этом стадионе — привилегия, мы всегда воспринимаем это серьёзно. Разумеется, это был очень непростой период. В первую очередь — для семьи Диогу и Андре, Рут и её детей. Мы не должны это забывать и просто не можем представить себе их боль.

Честно говоря, это до сих пор воспринимается как-то сюрреалистично, но как команда мы стараемся с этим справиться, прилагаем все усилия, чтобы пройти через этот трудный период. После всего произошедшего немного странно стараться продолжать работу, играть в футбол. Мы никогда не забудем Диогу, мы должны чтить его память, именно это мы и стараемся делать ежедневно.

Клуб оказывает невероятно большую поддержку, это очень важно для нас. Вы и сами видели, как мы все стараемся отдать дань памяти. Я разговаривал со многими людьми в клубе, думаю, что на данный момент мы это делаем наилучшим образом.

Я всегда возвращаюсь к мысли, что нам нужно заботиться о семье Диогу, о его родителях, и это главное. Думаешь о таком множестве разных вещей, и это сложно осознать. Невозможно представить себе их боль, их чувства. Поэтому мы стараемся быть рядом как можно чаще. Вот почему так важно, чтобы мы чтили и продолжали его наследие не только сейчас и в ближайшие пару месяцев, но и так долго, как только сможем, ведь он этого заслуживает.

Конечно, мы знаем, что нам будут напоминать о нём на матчах и на разных стадионах, куда мы приедем. Мы видели это уже на предсезонке, потому что это ещё так свежо в памяти. Разумеется, игра с «Престоном» была очень эмоциональной. Мы этого ожидали, и я думаю, что наши первые матчи на «Энфилде» тоже будут таковыми. Но мы все вместе, нам всем предстоит пройти через это, и мы справимся. Будем чтить память Диогу сегодня и в будущем. Он всегда будет с нами.

Поддержка болельщиков и всего футбольного мира была невероятной. Это прекрасно, вы знаете… В конце концов, жизнь может быть короткой и порой невероятно сложной. Мы все должны прожить её, наслаждаться ею как можно больше и стараться сделать этот мир лучшим местом. Это всё, что мы можем сделать. Особенно это заметно в ливерпульском сообществе: единение, которое мы наблюдаем, невероятно. Конечно, нам всё ещё будет тяжело, но мы должны поддерживать друг друга и семью Диогу. Я призываю всех, кто связан с «Ливерпулем», продолжать в том же духе.

Итак, давайте сегодня почтим его память и все вместе насладимся матчами.

Рад снова всех вас видеть», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».