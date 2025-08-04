Мадридский «Реал» начал подготовку к новому сезону

Мадридский «Реал» начал свою предсезонную подготовку, сообщается на официальном сайте «сливочных». В понедельник, 4 августа, футболисты прошли медосмотр, а вечером того же дня проведут первую тренировку.

Отметим, что команда под руководством Хаби Алонсо выходит из отпуска спустя 24 дня после их последней игры в предыдущем сезоне — поражения от «ПСЖ» (0:4) в полуфинале клубного чемпионата мира. Время на восстановление игроков было ограничено, и теперь команда готовится к новому сезону с обновлёнными силами.

В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 84 очка. Первый матч Ла Лиги в сезоне-2025/2026 «сливочные» проведут 19 августа. «Реал» на своём поле примет «Осасуну».