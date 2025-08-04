Валерий Непомнящий: «Зениту» нужно раскрепоститься, пока нет свободы и лёгкости в игре
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Российский тренер Валерий Непомнящий после матча «Зенита» с ЦСКА (1:1) в 3-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сказал, что у сине-бело-голубых нет свободы и лёгкости в игре.
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33' 1:1 Соболев – 76'
«Мне кажется, что ЦСКА не наиграл на победу в матче с «Зенитом». Петербуржцам нужно раскрепоститься, пока нет свободы и лёгкости в игре, потому что каждый футболист напряжён и выступает ниже своего потенциала. Этому составу нужно время, чтобы заиграть», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
После трёх туров чемпионата России «Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав пять очков.
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