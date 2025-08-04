«Челси» показал форму с нашивкой победителей клубного чемпионата мира — 2025

Лондонский «Челси» показал комплект формы с нашивкой победителей клубного чемпионата мира 2025 года.

Фото: Пресс-служба ФК «Челси»

Клуб у себя на странице в социальной сети Х опубликовал фото синей футболки, на которой посередине на уровне груди расположена круглая нашивка победителей КЧМ-2025.

«Чемпионы мира», — подписала фото пресс-служба «Челси».

В финале минувшего клубного чемпионата мира, который прошёл в США, команда Энцо Марески обыграла французский «Пари Сен-Жермен» со счётом 3:0. Это второй трофей «Челси» в сезоне-2024/2025, также команда победила в Лиге конференций. «ПСЖ» упустил шанс выиграть пятый трофей в сезоне.