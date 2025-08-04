Ришарлисон призвал «Тоттенхэм» установить статую в честь Сон Хын Мина и показал макет

Бразильский нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон опубликовал в социальных сетях пост, где призывает «шпор» установить статую в честь южнокорейского форварда Сон Хын Мина, который объявил об уходе из «Тоттенхэма» спустя 10 лет в клубе. Бразилец также представил макет статуи.

Фото: Соцсети Ришарлисона

Сон Хын Мин выступал за «Тоттенхэм» с 2015 года, за это время 33-летний футболист провёл 454 матча, забил 173 мяча и занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. В составе команды он выиграл один трофей — Лигу Европы в сезоне-2024/2025.

В сезоне-2021/2022 Сон Хын Мин разделил первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии вместе с Мохамедом Салахом из «Ливерпуля». По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Сон Хын Мина сейчас составляет € 20 млн. Его контракт с «Тоттенхэмом» был рассчитан до 30 июня 2026 года.