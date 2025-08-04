Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Непомнящий — Станковичу: нужно быть спокойнее! Игроки реагируют на поведение тренера

Непомнящий — Станковичу: нужно быть спокойнее! Игроки реагируют на поведение тренера
Комментарии

Российский тренер Валерий Непомнящий дал совет Деяну Станковичу, который возглавляет московский «Спартак».

В матче 3-го тура МИР РПЛ «Спартак» на выезде упустил победу над тольяттинским «Акроном» (1:1), забив на второй добавленной ко второму тайму минуте и пропустив с пенальти на 90+5-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2'     1:1 Дзюба – 90+5'    
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'

«Станкович делает попытки успокоиться, но когда «Спартак» забил гол «Акрону», он всё выплеснул. Нужно быть спокойнее! Футболисты — обычные люди, которые реагируют на поведение своего тренера. Настрой наставника передаётся, и не всегда в позитивную сторону», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Спартак» вдесятером забил «Акрону» на 90+2-й минуте! Но Дзюба не дал ему победить
«Спартак» вдесятером забил «Акрону» на 90+2-й минуте! Но Дзюба не дал ему победить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android