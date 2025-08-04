Непомнящий — Станковичу: нужно быть спокойнее! Игроки реагируют на поведение тренера
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Российский тренер Валерий Непомнящий дал совет Деяну Станковичу, который возглавляет московский «Спартак».
В матче 3-го тура МИР РПЛ «Спартак» на выезде упустил победу над тольяттинским «Акроном» (1:1), забив на второй добавленной ко второму тайму минуте и пропустив с пенальти на 90+5-й минуте.
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2' 1:1 Дзюба – 90+5'
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'
«Станкович делает попытки успокоиться, но когда «Спартак» забил гол «Акрону», он всё выплеснул. Нужно быть спокойнее! Футболисты — обычные люди, которые реагируют на поведение своего тренера. Настрой наставника передаётся, и не всегда в позитивную сторону», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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