Непомнящий — Станковичу: нужно быть спокойнее! Игроки реагируют на поведение тренера

Российский тренер Валерий Непомнящий дал совет Деяну Станковичу, который возглавляет московский «Спартак».

В матче 3-го тура МИР РПЛ «Спартак» на выезде упустил победу над тольяттинским «Акроном» (1:1), забив на второй добавленной ко второму тайму минуте и пропустив с пенальти на 90+5-й минуте.

«Станкович делает попытки успокоиться, но когда «Спартак» забил гол «Акрону», он всё выплеснул. Нужно быть спокойнее! Футболисты — обычные люди, которые реагируют на поведение своего тренера. Настрой наставника передаётся, и не всегда в позитивную сторону», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.