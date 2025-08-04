Экс-президент «Зенита» Туфрин похвалил Александра Соболева за игру с ЦСКА

Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин высоко оценил игру нападающего Александра Соболева в матче 3-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:1).

«В матче с ЦСКА сразу бросалось в глаза, что Жерсон совершенно не готов. После первого тайма требовалась замена, его даже не надо было выпускать после перерыва. Видно, что и Латышонок не готов. В пропущенном мяче есть и его вина. Было понятно, что удар будет в правый угол — по-другому стопу нельзя было развернуть.

Разочаровал Глушенков, который вышел на замену. Он вообще как-то сник. Максим совсем не тот, которого мы видели в прошлом сезоне. Он должен быть лидером «Зенита». При этом отметил бы Соболева, у которого было 20 минут. Он выглядел на удивление хорошо и мог принести победу», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.