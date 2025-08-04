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Экс-президент «Зенита» Туфрин похвалил Александра Соболева за игру с ЦСКА

Экс-президент «Зенита» Туфрин похвалил Александра Соболева за игру с ЦСКА
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Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин высоко оценил игру нападающего Александра Соболева в матче 3-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

«В матче с ЦСКА сразу бросалось в глаза, что Жерсон совершенно не готов. После первого тайма требовалась замена, его даже не надо было выпускать после перерыва. Видно, что и Латышонок не готов. В пропущенном мяче есть и его вина. Было понятно, что удар будет в правый угол — по-другому стопу нельзя было развернуть.

Разочаровал Глушенков, который вышел на замену. Он вообще как-то сник. Максим совсем не тот, которого мы видели в прошлом сезоне. Он должен быть лидером «Зенита». При этом отметил бы Соболева, у которого было 20 минут. Он выглядел на удивление хорошо и мог принести победу», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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