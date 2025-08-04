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Защитник ЦСКА Мойзес защитил РПЛ перед бразильскими болельщиками

Защитник ЦСКА Мойзес защитил РПЛ перед бразильскими болельщиками
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Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал слова бразильских футбольных болельщиков в адрес выступающих в России игроков из его страны.

Бразильский портал TNT Sports в социальной сети выложил результат матча «Зенита» и ЦСКА в 3-м туре РПЛ (1:1) Мойзес был признан лучшим игроком встречи. В комментариях бразильские болельщики насмехались над Мойзесом, РПЛ и другим бразильцем Аллерандро.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

«Спасибо! Мы, бразильцы, продолжаем защищать честь нашей Родины здесь, в России. Боремся за свой хлеб насущный на поле. Понимаем, что сейчас тяжело найти каналы, где можно смотреть матчи чемпионата России. Но лига правда боевая, с множеством футболистов высокого уровня. Обнимаю!» — написал Мойзес в комментариях под публикацией.

Ответ Мойзеса собрал более 1,5 тыс. лайков.

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