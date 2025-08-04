Защитник ЦСКА Мойзес защитил РПЛ перед бразильскими болельщиками

Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал слова бразильских футбольных болельщиков в адрес выступающих в России игроков из его страны.

Бразильский портал TNT Sports в социальной сети выложил результат матча «Зенита» и ЦСКА в 3-м туре РПЛ (1:1) Мойзес был признан лучшим игроком встречи. В комментариях бразильские болельщики насмехались над Мойзесом, РПЛ и другим бразильцем Аллерандро.

«Спасибо! Мы, бразильцы, продолжаем защищать честь нашей Родины здесь, в России. Боремся за свой хлеб насущный на поле. Понимаем, что сейчас тяжело найти каналы, где можно смотреть матчи чемпионата России. Но лига правда боевая, с множеством футболистов высокого уровня. Обнимаю!» — написал Мойзес в комментариях под публикацией.

Ответ Мойзеса собрал более 1,5 тыс. лайков.