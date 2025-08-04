«Манчестер Сити» достиг договорённости с Диашем о продлении контракта — Орнштейн

«Манчестер Сити» достиг договорённости с португальским защитником Рубеном Диашем о продлении контракта, сообщает журналист Давид Орнштейн в социальной сети Х.

По данным Орнштейна, «Манчестер Сити» достиг принципиального соглашения с Диашем о подписании нового контракта. Действующий контракт 28-летнего центрального защитника истекает в июне 2027 года. Новое соглашение будет долгосрочным.

Диашу 28 лет, он выступает за «горожан» с сентября 2020 года. В нескольких матчах минувшего сезона он выходил на поле в качестве капитана «Манчестер Сити».

Всего в сезоне-2024/2025 Диаш провёл 44 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.