Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «МЮ» Фернандеш: мы становимся лучше, но ещё не находимся там, где должны быть

Полузащитник «МЮ» Фернандеш: мы становимся лучше, но ещё не находимся там, где должны быть
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Эвертоном» (2:2) в рамках предсезонного турнира английских команд в США.

Летняя серия Премьер-лиги . 3-й тур
04 августа 2025, понедельник. 00:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 2
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Фернандеш – 19'     1:1 Ндиайе – 40'     2:1 Маунт – 69'     2:2 Хевен – 75'    

«Мы не хотели завершать [турне] таким образом. Не лучшая игра в нашем исполнении, мы были несобранными. Хотим избегать подобного, ведь за такое приходится расплачиваться.

Мы становимся лучше, но ещё не находимся там, где должны быть. Не хочу никого критиковать, ведь клуб делает всё, что возможно в текущей финансовой ситуации, но совершенно ясно, что нужно усилить состав для увеличения конкурентоспособности и качества. Нужны ещё один или два игрока, которые помогут всей команде сделать шаг вперёд», — приводит слова хавбека Sport.es.

Материалы по теме
«Я не хочу много игроков». Аморим — о комплектации состава «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android