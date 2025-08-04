Полузащитник «МЮ» Фернандеш: мы становимся лучше, но ещё не находимся там, где должны быть

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Эвертоном» (2:2) в рамках предсезонного турнира английских команд в США.

«Мы не хотели завершать [турне] таким образом. Не лучшая игра в нашем исполнении, мы были несобранными. Хотим избегать подобного, ведь за такое приходится расплачиваться.

Мы становимся лучше, но ещё не находимся там, где должны быть. Не хочу никого критиковать, ведь клуб делает всё, что возможно в текущей финансовой ситуации, но совершенно ясно, что нужно усилить состав для увеличения конкурентоспособности и качества. Нужны ещё один или два игрока, которые помогут всей команде сделать шаг вперёд», — приводит слова хавбека Sport.es.