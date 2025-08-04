Йоррел Хато стал 50-м трансфером «Челси» в эпоху Тодда Боули

Нидерландский защитник Йоррел Хато стал 50-й покупкой лондонского «Челси» в эпоху, когда клубом владеет Тодд Боули.

В воскресенье, 3 августа, «Челси» официально объявил о трансфере Хато из амстердамского «Аякса». Футболист заключил с англичанами контракт до лета 2032 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила € 43 млн.

Боули вступил в должность председателя правления «Челси» 20 июня 2022 года. С тех пор клуб оформил 50 трансферов. В сезоне-2022/2023 подписал контракт с 17 игроками, в сезоне-2023/2024 оформил 12 переходов, за сезон-2024/2025 было приобретено 13 футболистов.

Перед сезоном-2025/2026 лондонский клуб уже оформил восемь трансферов: Жоау Педро из «Брайтона», Джейми Гиттенса из дортмундской «Боруссии», Лиама Делапа из «Норвича», Эстевао из «Палмейраса», Дарио Эссуго из «Спортинга», Мамаду Сарра из «Страсбурга» и Кендри Паэса из «Индепендьенте» и Хато из «Аякса».