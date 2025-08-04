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«Торино» нашёл замену Коко, которого клуб собирается продать в «Спартак» — Контерио

«Торино» нашёл замену Коко, которого клуб собирается продать в «Спартак» — Контерио
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«Торино» нашёл замену центральному защитнику Саулю Коко в лице двух игроков «Венеции»: Джея Идзеса и Гаэтано Ористанио. Об этом сообщает журналист Tuttomercatoweb Марко Контерио в социальной сети Х. Ранее появилась информация, что над трансфером Коко работает московский «Спартак».

По данным источника, «Торино» пытается завершить переход Сауля в российский клуб, а затем предпримет решительную попытку заполучить Идзеса. Стоимость сделки составляет € 8-9 млн плюс процент от возможной будущей перепродажи. Отмечается, что спортивные директора итальянского клуба также работают над трансфером Ористанио, переговоры начнутся в ближайшие часы.

Ранее СМИ писали, что «Торино» отказался продавать Коко в катарский «Аль-Духаиль» за € 16 млн. При этом интернет-портал Transfermarkt оценивает Сауля в € 10 млн.

Коко преимущественно выступает на позиции центрального защитника, но также может сыграть справа в обороне или в опорной зоне. Ранее он выступал за «Лас-Пальмас», «Эспаньол» и ряд молодёжных испанских команд.

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