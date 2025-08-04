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Рубин – Сочи: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ 2025/2026, 4 августа

«Рубин» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ-2025/2026
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Сегодня, 4 августа, состоится заключительный матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды объявили стартовые составы.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Рубин»: Евгений Ставер (вратарь), Егор Тесленко, Игорь Вуячич (капитан), Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Угочукву Иву, Велдин Ходжа, Александар Юкич, Мирлинд Даку, Дардан Шабанхаджай.

«Сочи»: Александр Дёгтев (вратарь), Набиль Абердин, Артём Макарчук, Марсело (капитан), Игнасио Сааведра, Антон Зиньковский, Дмитрий Васильев, Руслан Магаль, Михаил Игнатов, Мартин Крамарич, Сауль Гуарирапа.

После двух туров чемпионата России «Рубин» набрал четыре очка и занимает восьмое место в таблице. Сочинцы не заработали очков и располагаются на последней строчке.

В минувшем туре команда Рашида Рахимова дома встретилась вничью с петербургским «Зенитом» (2:2), отыгравшись со счёта 0:2. Коллектив Роберта Морено на домашнем поле разгромно уступил тольяттинскому «Акрону» (0:4).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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