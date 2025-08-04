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Экс-президент «Зенита» Туфрин: Михаил Кержаков привнёс бы спокойствие в оборону команды

Экс-президент «Зенита» Туфрин: Михаил Кержаков привнёс бы спокойствие в оборону команды
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Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин поделился мнением о вратарской позиции сине-бело-голубых.

«Кто-то должен цементировать оборону «Зенита». Сейчас в команде нет таких футболистов, как Иванович или Кришито. Значит, нужно правильно распоряжаться теми, кто есть. Когда говорят, что вратарь – тонкая натура и если его заменить, он может надломиться… Вратарь — такой же футболист, как и полевые игроки.

Латышонок — здоровый мужик, с которым нужно поработать тренерам. В ином случае, его есть кем заменить — тот же Кержаков может сыграть, если не хотите ставить Адамова. Миша привнёс бы определённое спокойствие в оборону «Зенита». Если за три матча мы пропускаем четыре мяча, а впереди 27 игр, понимаете, какая может быть статистика. Не хочется об этом думать, когда мы пропускали за сезон только по 15 мячей», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в минувшем сезоне Кержаков не принял участия ни в одном официальном матче за «Зенит».

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