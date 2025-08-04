Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Патрик Шик подписал новое соглашение с «Байером»

Патрик Шик подписал новое соглашение с «Байером»
Комментарии

Нападающий Патрик Шик продлил контракт с «Байером». Об этом сообщается на официальном сайте «аспириновых».

Футболист подписал с немецкой командой новый трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2030 года.

В минувшем сезоне 29-летний Патрик Шик провёл 45 матчей за «Байер» во всех турнирах, в которых отметился 27 забитыми мячами и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 27 млн.

По итогам прошлого сезона «Байер» занял второе место в турнирной таблице Бундеслиги, заработав 69 очков. Новый сезон начнётся для команды 15 августа игрой с «Зонненхоф Гроссаспах» в Кубке Германии.

Материалы по теме
Официально
«Байер» объявил о трансфере Бомба из сборной Мали до 17 лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android