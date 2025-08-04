Патрик Шик подписал новое соглашение с «Байером»

Нападающий Патрик Шик продлил контракт с «Байером». Об этом сообщается на официальном сайте «аспириновых».

Футболист подписал с немецкой командой новый трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2030 года.

В минувшем сезоне 29-летний Патрик Шик провёл 45 матчей за «Байер» во всех турнирах, в которых отметился 27 забитыми мячами и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 27 млн.

По итогам прошлого сезона «Байер» занял второе место в турнирной таблице Бундеслиги, заработав 69 очков. Новый сезон начнётся для команды 15 августа игрой с «Зонненхоф Гроссаспах» в Кубке Германии.