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Начало прямой трансляции матча «Байер» — «Пиза» на платформе Okko и «Чемпионата»

Начало прямой трансляции матча «Байер» — «Пиза» на платформе Okko и «Чемпионата»
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5 августа в 19:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция товарищеского матча между леверкузенским «Байером» (Германия) и «Пизой» (Италия).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
05 августа 2025, вторник. 19:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
Пиза
Пиза, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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