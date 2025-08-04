Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

АЕК Николича подпишет экс-форварда «Милана» Йовича — Романо

АЕК Николича подпишет экс-форварда «Милана» Йовича — Романо
Комментарии

Нападающий Лука Йович согласовал договор с АЕКом, который возглавляет бывший главный тренер ЦСКА Марко Николич. Об этом сообщает инсайдер и журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

По информации источника, сербский футболист подпишет контракт с греческим клубом до 2027 года. Лука перейдёт в АЕК на правах свободного агента после того, как у игрока истекло соглашение с «Миланом».

Йович выступал за «россонери» с 2023 года, всего он провёл за клуб 47 матчей и забил 13 голов. В минувшем сезоне форвард принял участие в 17 играх Серии А и Кубка Италии. В них нападающий отметился четырьмя забитыми мячами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

Материалы по теме
Диас поменял «Ливерпуль» на «Баварию»! А Сон попрощался с «Тоттенхэмом»! LIVE трансферов
Live
Диас поменял «Ливерпуль» на «Баварию»! А Сон попрощался с «Тоттенхэмом»! LIVE трансферов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android