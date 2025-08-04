АЕК Николича подпишет экс-форварда «Милана» Йовича — Романо

Нападающий Лука Йович согласовал договор с АЕКом, который возглавляет бывший главный тренер ЦСКА Марко Николич. Об этом сообщает инсайдер и журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

По информации источника, сербский футболист подпишет контракт с греческим клубом до 2027 года. Лука перейдёт в АЕК на правах свободного агента после того, как у игрока истекло соглашение с «Миланом».

Йович выступал за «россонери» с 2023 года, всего он провёл за клуб 47 матчей и забил 13 голов. В минувшем сезоне форвард принял участие в 17 играх Серии А и Кубка Италии. В них нападающий отметился четырьмя забитыми мячами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.