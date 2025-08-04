Валерий Непомнящий: структура игры ЦСКА размыта, но Челестини не вызывает опасений

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил уровень игры ЦСКА на старте нынешнего сезона Мир РПЛ.

«ЦСКА приятно удивляет. При этом не могу сказать, что армейцы выжимают максимум. У команды есть проблемы с обороной и состав поменялся наполовину. Эти футболисты не играют на уровне тех, кто ушёл. Также есть проблема в организации игры — тот же Обляков выступает не так, как может. Возможно, это связано с игрой на другой позиции.

Думаю, что ЦСКА будет прибавлять, потому что Челестини не вызывает опасений. Всё будет нормально. Новым игрокам очень непросто вписываться в чемпионат России. Футболистам более высокого класса легче вписаться, а другим нужно понять структуру игры. У сегодняшнего ЦСКА она размыта, я не вижу чётких и ярко выраженных моментов. Но и с начала чемпионата прошло немного времени. У сыгранного «Краснодара» не идёт игра, они вымучивают победы, у «Зенита» — тоже. Первые матчи неинформативны для нас», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.