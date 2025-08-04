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Валерий Непомнящий: структура игры ЦСКА размыта, но Челестини не вызывает опасений

Валерий Непомнящий: структура игры ЦСКА размыта, но Челестини не вызывает опасений
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Российский тренер Валерий Непомнящий оценил уровень игры ЦСКА на старте нынешнего сезона Мир РПЛ.

«ЦСКА приятно удивляет. При этом не могу сказать, что армейцы выжимают максимум. У команды есть проблемы с обороной и состав поменялся наполовину. Эти футболисты не играют на уровне тех, кто ушёл. Также есть проблема в организации игры — тот же Обляков выступает не так, как может. Возможно, это связано с игрой на другой позиции.

Думаю, что ЦСКА будет прибавлять, потому что Челестини не вызывает опасений. Всё будет нормально. Новым игрокам очень непросто вписываться в чемпионат России. Футболистам более высокого класса легче вписаться, а другим нужно понять структуру игры. У сегодняшнего ЦСКА она размыта, я не вижу чётких и ярко выраженных моментов. Но и с начала чемпионата прошло немного времени. У сыгранного «Краснодара» не идёт игра, они вымучивают победы, у «Зенита» — тоже. Первые матчи неинформативны для нас», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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