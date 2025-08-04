Дьюсбери-Холл переходит из «Челси» в «Эвертон» — Романо

Полузащитник «Челси» Кирнан Дьюсбери-Холл близок к переходу в «Эвертон». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети X.

Отмечается, что «ириски» уже согласовали условия трансфера и трудового договора с игроком. Стоимость сделки оценивается в £ 25 млн, вместе с бонусами эта сумма может увеличиться до £ 28-29 млн.

В 36 матчах прошедшего клубного сезона хавбек забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Игрок является воспитанником «Лестер Сити», он также выступал за «Блэкпул» и «Лутон Таун». В активе игрока есть чемпионский трофей Чемпионшипа, победы в Суперкубке Англии, Лиге конференций, а также трофей клубного чемпионата мира.