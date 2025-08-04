Непомнящий — о красных карточках «Спартака»: клуб на это обречён, игроки перевозбуждены

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о том, что игроки «Спартака» были три раза удалены в трёх стартовых турах МИР РПЛ.

В матче 3-го тура РПЛ между «Акроном» и «Спартаком» (1:1) за две жёлтые карточки был удалён защитник красно-белых Даниил Хлусевич. Ранее в игре с «Балтикой» (0:3) прямую красную карточку получил Антон Заболотный, за два предупреждения удалили Маркиньоса.

«Что касается количества красных карточек у «Спартака», это нервы. «Спартак» на это обречён, футболисты перевозбуждены. Пока игроки с этим не справляются. Вторая жёлтая карточка Хлусевича — из-за нервов, а не из-за того, что он умеет или не умеет играть. Он плохо вошёл в игру и стал ещё больше нервничать», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.