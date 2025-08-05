Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Амкал — Квант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Байер — Пиза: где смотреть товарищеский матч, во сколько начнётся трансляция

«Байер» — «Пиза»: где смотреть товарищеский матч, во сколько начнётся трансляция
Комментарии

Сегодня, 5 августа, состоится товарищеский матч между леверкузенским «Байером» (Германия) и «Пизой» (Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
05 августа 2025, вторник. 19:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
Пиза
Пиза, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам минувшего сезона чемпионата Германии «фармацевты» набрали 69 очков и заняли второе место, отстав от «Баварии» на 13 очков. В сезоне-2024/2025 «Пиза» выступала в итальянской Серии В. Чёрно-синие заработали 76 очков после 38 туров и напрямую вышли в Серию А. Первое место в соревновании занял «Сассуоло» (82).

Материалы по теме
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android