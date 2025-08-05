«Байер» — «Пиза»: где смотреть товарищеский матч, во сколько начнётся трансляция

Сегодня, 5 августа, состоится товарищеский матч между леверкузенским «Байером» (Германия) и «Пизой» (Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

По итогам минувшего сезона чемпионата Германии «фармацевты» набрали 69 очков и заняли второе место, отстав от «Баварии» на 13 очков. В сезоне-2024/2025 «Пиза» выступала в итальянской Серии В. Чёрно-синие заработали 76 очков после 38 туров и напрямую вышли в Серию А. Первое место в соревновании занял «Сассуоло» (82).

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