Головин отреагировал на празднование Соболевым гола ЦСКА с отсылкой на Жириновского
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высмеял нападающего петербургского «Зенита» Александра Соболева после празднования гола в матче 3-го тура МИР РПЛ с ЦСКА (1:1). Соболев реализовал пенальти на 76-й минуте.
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33' 1:1 Соболев – 76'
После игры Соболев опубликовал в социальной сети фото с жестом, отсылающее к словам бывшего политика Владимира Жириновского про «петушиный крик». В подписи к фотографии Александр написал: «Петушиный?». На пост Соболева отреагировал экс-игрок ЦСКА Головин, написав: «Да».
После трёх туров чемпионата России «Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав пять очков.
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