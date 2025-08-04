Головин отреагировал на празднование Соболевым гола ЦСКА с отсылкой на Жириновского

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высмеял нападающего петербургского «Зенита» Александра Соболева после празднования гола в матче 3-го тура МИР РПЛ с ЦСКА (1:1). Соболев реализовал пенальти на 76-й минуте.

После игры Соболев опубликовал в социальной сети фото с жестом, отсылающее к словам бывшего политика Владимира Жириновского про «петушиный крик». В подписи к фотографии Александр написал: «Петушиный?». На пост Соболева отреагировал экс-игрок ЦСКА Головин, написав: «Да».

После трёх туров чемпионата России «Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав пять очков.