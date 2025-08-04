«Саутгемптон» отклонил предложение «Эвертона» по вингеру Диблингу — Крук

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«Саутгемптон» отклонил предложение «Эвертона» о продаже крайнего нападающего Тайлера Диблинга. Об этом сообщает журналист talkSPORT Алекс Крук в социальной сети X.

По информации источника, «Эвертон» предложил более £ 35 млн (€ 40,1 млн) за 19-летнего вингера, однако клуб получил отказ. Отмечается, что «Саутгемптон» оценивает футболиста в сумму, превышающую £ 40 млн (€ 46 млн).

Весной сообщалось, что клуб рассчитывает получить за англичанина около £ 100 млн (€ 114,8 млн). К нему проявляли интерес «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Бавария» и «Лейпциг».

В минувшем сезоне Диблинг провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.