Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Саутгемптон» отклонил предложение «Эвертона» по вингеру Диблингу — Крук

«Саутгемптон» отклонил предложение «Эвертона» по вингеру Диблингу — Крук
Аудио-версия:
Комментарии

«Саутгемптон» отклонил предложение «Эвертона» о продаже крайнего нападающего Тайлера Диблинга. Об этом сообщает журналист talkSPORT Алекс Крук в социальной сети X.

По информации источника, «Эвертон» предложил более £ 35 млн (€ 40,1 млн) за 19-летнего вингера, однако клуб получил отказ. Отмечается, что «Саутгемптон» оценивает футболиста в сумму, превышающую £ 40 млн (€ 46 млн).

Весной сообщалось, что клуб рассчитывает получить за англичанина около £ 100 млн (€ 114,8 млн). К нему проявляли интерес «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Бавария» и «Лейпциг».

В минувшем сезоне Диблинг провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме
Диас поменял «Ливерпуль» на «Баварию»! А Сон попрощался с «Тоттенхэмом»! LIVE трансферов
Live
Диас поменял «Ливерпуль» на «Баварию»! А Сон попрощался с «Тоттенхэмом»! LIVE трансферов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android