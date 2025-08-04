Защитник «Барселоны» Араухо: вы ещё не видели лучшей версии меня

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о своём настрое и желании выступать за сине-гранатовых.

«Предсезонная подготовка прошла хорошо. В прошлом году травма стала для меня очень ощутимой в контексте того, как мы играем и с какой интенсивностью.

[Во время предсезонных сборов] чувствовал себя комфортно, ощущал больше ловкости и энергии. Я очень счастлив и считаю, что вы ещё не видели лучшей версии меня. Я восстановился и хочу принести пользу команде», — приводит слова Араухо Sport.es.

Новый сезон Ла Лиги начнётся для каталонской команды 16 августа выездным матчем с «Мальоркой». В прошлом сезоне сине-гранатовые стали чемпионами Испании, а также выиграли Кубок и Суперкубок страны.