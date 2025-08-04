Гендиректор «Аталанты» объяснил, почему клуб отказывается продать Лукмана в «Интер»

Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси высказался о желании нигерийского нападающего Адемолы Лукмана перейти в миланский «Интер». Ранее игрок рассказал, что подал запрос на свой трансфер из клуба.

«В прошлом году, получив предложение от «ПСЖ» на € 20 млн, игрок попросил нас продать его. «Аталанта», будучи надёжным клубом, пообещала продать его в это трансферное окно.

Предусматривались два условия, которые он сам нам поставил: переход в европейский топ-клуб и то, что в Италии он не будет играть нигде, кроме «Аталанты». Сегодня ситуация, как вы знаете, совершенно иная.

В любом случае, клуб всегда тщательно оценивает контракты и стоимость своих игроков. Решение, как и всегда, принимает «Аталанта», — приводит слова Перкасси журналист Фабрицио Бьясин в соцсети Х.

Ранее стало известно, что «Интер» направил улучшенное предложение за Лукмана — € 45 млн с учётом бонусов. «Аталанта» же настаивает на сумме не менее € 50 млн и не намерена уступать в переговорах с итальянскими клубами.

27-летний Лукман в минувшем сезоне провёл 40 матчей, отметившись 20 голами и семью результативными передачами. Его контракт с «Аталантой» действует до 2027 года, а рыночная стоимость оценивается в € 60 млн.