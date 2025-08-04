Том Брэди считает, что США не хватает Ламина Ямаля и молодого Лионеля Месси

Легендарный профессиональный игрок в американский футбол (НФЛ), совладелец «Бирмингема» Том Брэди заявил, что США не хватает таких футболистов, как вингер «Барселоны» Ламин Ямаль и молодой Лионель Месси, выступающий за «Интер Майами».

«Это потрясающий, глобальный, самый популярный вид спорта в мире. Нам нужен молодой феномен вроде Ламина Ямаля и молодого Лионеля Месси. Я верю, что здесь, в Америке, произойдёт самая потрясающая культурная революция в футболе. Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт в США. Вы не представляете, какой ажиотаж это вызовет. Американская публика в восторге», — сказал Брэди в подкасте Men in Blazers.

Напомним, в ЧМ-2026 примут участие 48 сборных, а сам турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.