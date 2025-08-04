Сборная России проведёт товарищеский матч с Иорданией в сентябре

Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Иордании, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Иордании (JFA).

Игра состоится в России 4 сентября.

«Сборная Иордании проведёт товарищеские матчи с Россией и с Доминиканской Республикой.

Ассоциация футбола Иордании завершила подготовку к двум международным товарищеским матчам сборной с Россией и с Доминиканской Республикой в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года.

Сборная Иордании начнёт сбор в понедельник, 25 августа, в Аммане с предварительным списком игроков. Сборы продлятся до субботы, 30 августа, а затем команда отправится в Россию с окончательным составом для встречи с хозяевами в четверг, 4 сентября.

Сборная Иордании возобновит тренировки в себя в стране после возвращения из России, где во вторник, 9 сентября, встретится с Доминиканской Республикой в Аммане», — говорится в заявлении JFA.

Сборная Иордании впервые в своей истории квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года, став первой арабской командой, получившей место на турнире.

В январе 2025 года сборная Иордании провела два товарищеских матча с петербургским «Зенитом». Встречи завершились ничьей (1:1) и победой команды Сергея Семака (1:0).