«Выйдем на поле с одной целью — играть на победу». Тренер «Сочи» — о матче с «Рубином»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено заявил, что его команда будет играть в матче 3-го тура МИР РПЛ с «Рубином» только на победу.

Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Чтобы закончить эту негативную серию, нужно побеждать. Мы выйдем на поле с одной целью — играть на победу. Прекрасно понимаем, что нам предстоит встреча с квалифицированной командой, у которой хороший тренер и сильные исполнители. Легко не будет, но мы обязаны выигрывать.

В последнем матче мы уже выглядели лучше, чем в первых двух. Сегодня нас ждёт серьёзное испытание — «Рубин» будет бороться за высокие позиции. Как говорил их тренер, они нацелены на самые амбициозные задачи, и я думаю, что они действительно способны их достичь. Наша цель — также подниматься как можно выше в турнирной таблице», — сказал Морено в эфире канала «Матч Премьер».

После двух туров чемпионата России «Рубин» набрал четыре очка и занимает восьмое место в таблице. Сочинцы не заработали очков и располагаются на последней строчке.