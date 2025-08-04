«Бетис» купил хавбека «Монтеррея» Деоссу

«Бетис» официально объявил о переходе 25-летнего полузащитника Нельсона Деоссы из «Монтеррея». Стороны заключили контракт до 2030 года.

Деосса дебютировал в профессиональном футболе в возрасте 20 лет в составе колумбийского клуба «Атлетико Уила» в сезоне-2020/2021. В составе «Атлетико Насьональ» футболист выиграл Суперлигу и Кубок Колумбии. Вместе с мексиканским клубом «Пачука» Нельсон завоевал Кубок чемпионов КОНКАКАФ.

Полузащитник перешёл в «Монтеррей» в январе 2025 года, за это время он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей.