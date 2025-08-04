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Брейдо: в самое ближайшее время «Истанбул» должен полностью рассчитаться за Файзуллаева

Брейдо: в самое ближайшее время «Истанбул» должен полностью рассчитаться за Файзуллаева
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Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что в ближайшее время клуб получит от турецкого «Истанбул Башакшехир» выплату в полном размере за трансфер Аббосбека Файзуллаева.

«Истанбул» объявил о переходе Файзуллаева из ЦСКА на прошлой неделе. Ранее сообщалось, что за узбекистанского футболиста ЦСКА получит € 7 млн.

«В случае с Аббосом нам также исключительно важны абсолютные финансовые гарантии, которые устраивают нас и от которых мы отталкивались в переговорах. В самое ближайшее время «Истанбул Башакшехир» должен полностью рассчитаться с ЦСКА за трансфер. Мы желаем Аббосу успехов и реализовать свою футбольную мечту.

Уход Аббоса, безусловно, является одним из факторов поиска усиления в атаку. Какие-то из фамилий, которые всплывают в СМИ, верны, какие-то — нет. По кому-то переговоры в более продвинутой стадии, по кому-то — в менее. По некоторым кандидатам удается не допустить утечки в СМИ. Безусловно, усиление в атаку будет. Речь идет не об одном футболисте, но любые детали будут уже по итогам совершения сделок", — написал Брейдо в телеграм-канале.

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