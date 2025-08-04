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Черчесов: «Краснодар» играет пока тяжело, но самое главное — результат

Черчесов: «Краснодар» играет пока тяжело, но самое главное — результат
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Бывший главный тренер ряда российских клубов Станислав Черчесов полагает, что победа над московским «Динамо» (1:0) в 3-м туре Мир РПЛ может помочь «Краснодару» уверенно пройти стартовый отрезок нынешнего сезона.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 87'    

«Могу прекрасно понять «Краснодар», потому что они получили долгожданное чемпионство. Сейчас, вроде бы, они делают то же самое, но огонька не хватает. Играют пока тяжело, но самое главное — результат. Победа над «Динамо», надеюсь, даст им нужный толчок, — сказал Черчесов в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».

На данный момент «быки» занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре коллектив встретится с «Оренбургом» 10 августа.

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