Черчесов: «Краснодар» играет пока тяжело, но самое главное — результат

Бывший главный тренер ряда российских клубов Станислав Черчесов полагает, что победа над московским «Динамо» (1:0) в 3-м туре Мир РПЛ может помочь «Краснодару» уверенно пройти стартовый отрезок нынешнего сезона.

«Могу прекрасно понять «Краснодар», потому что они получили долгожданное чемпионство. Сейчас, вроде бы, они делают то же самое, но огонька не хватает. Играют пока тяжело, но самое главное — результат. Победа над «Динамо», надеюсь, даст им нужный толчок, — сказал Черчесов в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».

На данный момент «быки» занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре коллектив встретится с «Оренбургом» 10 августа.