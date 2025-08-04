Александр Мостовой отреагировал на проведение товарищеского матча Россия — Иордания

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на то, что национальная команда 4 сентября дома проведёт товарищеский матч с Иорданией.

«Хорошо, что у сборной России будет игра. Хорошо, что национальная команда Иордании по рейтингу ФИФА недалеко от нас. Это не та сборная, которая занимает 150-170-е места. В этом матче обязательно должен быть разгром от сборной России», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В рейтинге ФИФА Иордания располагается на 64-й строчке, Россия — на 35-й. Ранее Иордания впервые в своей истории квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года, став первой арабской командой, получившей место на турнире.

В январе 2025 года сборная Иордании провела два товарищеских матча с петербургским «Зенитом». Встречи завершились ничьей (1:1) и победой команды Сергея Семака (1:0).