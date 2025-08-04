Николай Наумов: мне понравился ЦСКА в матче с «Зенитом», в РПЛ пришёл опытный тренер

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов оценил игру ЦСКА в матче 3-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Мне понравился ЦСКА в матче с «Зенитом», особенно в первом тайме. Команда выглядела очень неплохо, в РПЛ пришёл опытный тренер. Челестини знает, чего хочет от команды. Он их правильно расставляет и мотивирует. Большое изменение состава ЦСКА обязательно отрицательно скажется на команде. Даже самому сильному тренеру нужно время, чтобы влить новых игроков и создать команду. Наверняка в ЦСКА придут футболисты под видение Челестини, в таком случае ему будет легче», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.