Николай Наумов: мне понравился ЦСКА в матче с «Зенитом», в РПЛ пришёл опытный тренер
Поделиться
Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов оценил игру ЦСКА в матче 3-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33' 1:1 Соболев – 76'
«Мне понравился ЦСКА в матче с «Зенитом», особенно в первом тайме. Команда выглядела очень неплохо, в РПЛ пришёл опытный тренер. Челестини знает, чего хочет от команды. Он их правильно расставляет и мотивирует. Большое изменение состава ЦСКА обязательно отрицательно скажется на команде. Даже самому сильному тренеру нужно время, чтобы влить новых игроков и создать команду. Наверняка в ЦСКА придут футболисты под видение Челестини, в таком случае ему будет легче», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 августа 2025
-
21:30
-
21:20
-
21:13
-
21:09
-
21:00
-
20:58
-
20:50
-
20:49
-
20:48
-
20:43
-
20:39
-
20:37
-
20:33
-
20:23
-
20:16
-
20:15
-
20:11
-
20:05
-
19:57
-
19:54«Бетис» купил хавбека «Монтеррея» Деоссу Официально
-
19:51
-
19:49
-
19:47
-
19:36
-
19:33
-
19:29
-
19:22
-
19:06
-
19:04
-
18:56
-
18:55
-
18:48
-
18:46
-
18:45
-
18:35