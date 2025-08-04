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Николай Наумов: мне понравился ЦСКА в матче с «Зенитом», в РПЛ пришёл опытный тренер

Николай Наумов: мне понравился ЦСКА в матче с «Зенитом», в РПЛ пришёл опытный тренер
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов оценил игру ЦСКА в матче 3-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

«Мне понравился ЦСКА в матче с «Зенитом», особенно в первом тайме. Команда выглядела очень неплохо, в РПЛ пришёл опытный тренер. Челестини знает, чего хочет от команды. Он их правильно расставляет и мотивирует. Большое изменение состава ЦСКА обязательно отрицательно скажется на команде. Даже самому сильному тренеру нужно время, чтобы влить новых игроков и создать команду. Наверняка в ЦСКА придут футболисты под видение Челестини, в таком случае ему будет легче», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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