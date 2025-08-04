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В ЦСКА рассказали о деталях сделки по уходу Виллиана Роши в другой клуб

В ЦСКА рассказали о деталях сделки по уходу Виллиана Роши в другой клуб
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о продаже защитника Виллиана Роши. СМИ сообщали, что футболист продолжит карьеру в «Аль-Джазире» из ОАЭ.

«Как известно, Виллиан уведомил клуб о решении воспользоваться опцией в контракте и принять поступившее ему выгодное предложение. Клуб благодарен Роше за годы, проведённые в нашем клубе, за борьбу и самоотдачу, за трофеи, завоёванные с ЦСКА. Однако применительно к активации опции важно отметить, что это должен быть единый транш, который поступает на счёт клуба и активирует опцию. В текущих обстоятельствах ЦСКА, безусловно, отталкивается от поступления денежных средств на расчётный счёт клуба, а не просто от письменного уведомления. Только в этом случае сделка официально состоится.

Ситуация, безусловно, обязывает клуб активизировать переговоры по кандидатам на позицию центрального защитника, которые давно фигурируют в нашем шорт-листе на случай ухода кого-то из игроков. Эти переговоры активно ведутся», — написал Брейдо в телеграм-канале.

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