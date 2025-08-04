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Ливерпуль — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
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«Ливерпуль» и «Атлетик» почтили память Жоты и его брата на 20-й минуте товарищеского матча

«Ливерпуль» и «Атлетик» почтили память Жоты и его брата на 20-й минуте товарищеского матча
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«Ливерпуль» и «Атлетик» из Бильбао прервали игру, чтобы почтить память Диогу Жоты и его брата Андре Силвы. Клубы проводят товарищеский матч на «Энфилде» в рамках подготовки к новому сезону. Встреча проходит в эти минуты.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
04 августа 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
4 : 1
Атлетик Б
Бильбао, Испания
1:0 Нгумоха – 2'     2:0 Нуньес – 5'     3:0 Падилья – 42'     4:0 Эллиотт – 58'     4:1 Гурусета – 76'    

На 20-й минуте игра была приостановлена ради аплодисментов в память о футболистах, погибших в ДТП в Испании 3 июля. Диогу выступал за «красных» под 20-м номером. Его брат Андре Силва играл за «Пенафиел» из второй лиги Португалии.

28-летний Жота перешёл в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» в сентябре 2020 года. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, в которых отметился 65 голами и 26 результативными передачами. В составе мерсисайдцев Жота выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и дважды — Кубок английской лиги.

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