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Брейдо: Келлвен озвучил желание покинуть ЦСКА. Переговоры по трансферу в финальной стадии

Брейдо: Келлвен озвучил желание покинуть ЦСКА. Переговоры по трансферу в финальной стадии
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что армейцы находятся в финальной стадии переговоров с другим клубом по трансферу защитника Келлвена. Ранее стало известно, что футболист перейдёт в бразильский «Палмейрас» за сумму € 5,59 млн.

«Фамилия Ди Лучано присутствует в списке, ведутся переговоры. Келлвеном было озвучено тренеру и клубу желание покинуть ЦСКА. Переговоры по трансферу — в финальной стадии. Однозначно, будет игрок на замену так же, как и покидающему клуб Роше», — написал Брейдо в телеграм-канале.

Защитник перешёл в московский клуб из «Атлетико Паранаэнсе» осенью 2023 года. За этот период Келлвен принял участие в 63 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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