Наумов: Вендел в матче с ЦСКА бегал с лишним весом — он стал, как колобок
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре полузащитника «Зенита» Вендела в матче 3-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33' 1:1 Соболев – 76'
«В «Зените» появился 17-летний Шилов, но ему же не дадут играть. Смотришь на него, и душа радуется. Хороший, быстрый парнишка, который напоминает молодого Аршавина. Конечно, если берёшь за € 35 млн Луиса Энрике, не можешь ставить в старт Шилова. Тренеру скажут: «Ты что, дурак?» Именно поэтому играют бразильцы. Тот же Вендел в матче с ЦСКА выдержал 15 минут. Посмотрите на него, он бегал с лишним весом. Он стал, как колобок, поэтому его надолго не хватило. Он не готов к сезону, но его и других бразильцев ставят и будут ставить», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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