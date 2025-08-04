Наумов: Вендел в матче с ЦСКА бегал с лишним весом — он стал, как колобок

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре полузащитника «Зенита» Вендела в матче 3-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:1).

«В «Зените» появился 17-летний Шилов, но ему же не дадут играть. Смотришь на него, и душа радуется. Хороший, быстрый парнишка, который напоминает молодого Аршавина. Конечно, если берёшь за € 35 млн Луиса Энрике, не можешь ставить в старт Шилова. Тренеру скажут: «Ты что, дурак?» Именно поэтому играют бразильцы. Тот же Вендел в матче с ЦСКА выдержал 15 минут. Посмотрите на него, он бегал с лишним весом. Он стал, как колобок, поэтому его надолго не хватило. Он не готов к сезону, но его и других бразильцев ставят и будут ставить», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.