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«Рубин» — «Сочи»: Даку заработал и реализовал пенальти на 12-й минуте матча РПЛ

В эти минуты проходит заключительный матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются казанский «Рубин» и «Сочи». Игра идёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров из Нижнего Новгорода. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. «Рубин» открыл счёт.

На 12-й минуте пенальти реализовал Мирлинд Даку. 11-метровый удар был назначен арбитром Егоровым после просмотра VAR, мяч после обыгрыша Даку попал в руку защитнику «Сочи» Набилю Абердину.

После двух туров чемпионата России «Рубин» набрал четыре очка и занимает восьмое место в таблице. Сочинцы не заработали очков и располагаются на последней строчке.

В минувшем туре команда Рашида Рахимова дома встретилась вничью с петербургским «Зенитом» (2:2), отыгравшись со счёта 0:2. Коллектив Роберта Морено на домашнем поле разгромно уступил тольяттинскому «Акрону» (0:4).