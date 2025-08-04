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«Рубин» — «Сочи»: Даку заработал и реализовал пенальти на 12-й минуте матча РПЛ

«Рубин» — «Сочи»: Даку заработал и реализовал пенальти на 12-й минуте матча РПЛ
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В эти минуты проходит заключительный матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются казанский «Рубин» и «Сочи». Игра идёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров из Нижнего Новгорода. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. «Рубин» открыл счёт.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
Рубин
Казань
2-й тайм
1 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Даку – 12'    

На 12-й минуте пенальти реализовал Мирлинд Даку. 11-метровый удар был назначен арбитром Егоровым после просмотра VAR, мяч после обыгрыша Даку попал в руку защитнику «Сочи» Набилю Абердину.

После двух туров чемпионата России «Рубин» набрал четыре очка и занимает восьмое место в таблице. Сочинцы не заработали очков и располагаются на последней строчке.

В минувшем туре команда Рашида Рахимова дома встретилась вничью с петербургским «Зенитом» (2:2), отыгравшись со счёта 0:2. Коллектив Роберта Морено на домашнем поле разгромно уступил тольяттинскому «Акрону» (0:4).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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