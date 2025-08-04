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Саудовский клуб был готов выкупить Батракова за € 30 млн и платить ему € 3 млн — Гурцкая

Саудовский клуб был готов выкупить Батракова за € 30 млн и платить ему € 3 млн — Гурцкая
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Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что саудовский клуб был готов выкупить 20-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова и предлагал ему зарплату в размере € 3 млн в год. Гурцкая отметил, что это клуб «Неом».

Гурцкая. На меня вышел клуб, готовый оплатить трансфер € 30 млн и дать зарплату € 3 млн Батракову.

Кузьмичёв. Почему тогда этого предложения не было у «Локомотива»?

Гурцкая. Потому что я сказал, что игрок вряд ли будет рассматривать Саудовскую Аравию.

Кузьмичёв. Про цифры слышу первый раз, он до этого просто спросил: «Будет ли интересна Саудовская Аравия?»

Гурцкая. Ответ был: «Нет». Зачем дальше продолжать? — сказал агент в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

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