Модрич: «Милан» должен достичь максимально возможного уровня

Новичок «Милана» Лука Модрич высказался о своих целях в составе «россонери». Футболист перешёл в итальянский клуб этим летом.

«Я считаю, что «Милан» не создан для посредственности, ведь мы все знаем эту команду. Семь титулов в Лиге чемпионов — это не шутка. Поэтому мы не должны довольствоваться попаданием в Лигу чемпионов, думая, что мы и так хороши. Попадание в Лигу чемпионов — это лишь первый шаг. «Милан» должен достичь максимально возможного уровня. Мне нравится побеждать; стремление к победе — часть меня. Попадание в Лигу чемпионов — это минимум. Когда я говорю другим, что играю за «Милан», все этого и ожидают», — приводит слова Модрича La Gazzetta dello Sport.